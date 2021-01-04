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Генпрокуратура подготовила антикоррупционную лекцию для молодежи

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России подготовила лекцию для детей и молодежи о вреде коррупции, как явлении, разлагающем общество и государство. Материал должен использоваться в качестве методической помощи работникам просвещения.

Из-за коррупции "нарушается нормальная деятельность власти, ущемляются права и интересы не только отдельных граждан или организаций, а в целом интересы всего общества и государства", говорится в "антикоррупционной лекции для детей и молодежи разных возрастных групп", текст которой имеется в распоряжении "Интерфакса".

Неприятие коррупции, как угрозы разрушения самого государства и общества, должно воспитываться у граждан с юных лет, считает надзорное ведомство. "При коррупции власть, предоставленная государством своим представителям, используется ими не в интересах общества, а в личных корыстных интересах", разрушая всю страну, отмечается в лекции.

Юным россиянам предстоит усвоить, что "власть закона должна быть выше власти денег, это - неотъемлемая черта здорового общественного уклада", подчеркивается в документе.

Коррупция приводит к тому, что "нарушается нормальная деятельность власти, причиняется материальный ущерб, ущемляются права и законные интересы не только отдельных граждан или организаций, а в целом интересы всего общества и государства", отмечают в надзорном ведомстве.

В антикоррупционной лекции Генпрокуратуры также содержатся рекомендации молодым россиянам на предмет того, что делать, если они столкнулись с вымогательством взятки. "Помните! Если у вас просят вознаграждение за какие-либо действия или бездействие - не предлагайте и не давайте взятку! Иначе вы сами совершаете преступление (статья 291 УК РФ). Выслушайте требования вымогателя, чтобы обратиться в полицию", - говорится в документе.

Авторы документа предлагают молодым россиянам: "Лично или по телефону обратитесь в ближайшее отделение полиции и подайте заявление. Если у вас осталась запись разговора, сохраните ее для передачи в полицию".

В надзорном ведомстве напомнили, что "за дачу и получение взятки предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, а размер штрафа может превышать сумму взятки в 70 раз".

Генпрокуратура РФ

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