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Экс-начальник пермской колонии "Белый лебедь" обнаружен мертвым - источник

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Бывший начальник исправительной колонии №2 (Соликамск, Пермский край) Ашот Саркисян найден мертвым в собственной машине, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Саркисяна в воскресенье обнаружили мертвым в его машине", - сказал собеседник.

Он уточнил, что незадолго до этого он попал в дорожную аварию, однако не она стала причиной его смерти.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

В пресс-службе краевого управления МВД агентству сообщили, что днем в воскресенье в Перми произошла дорожная авария с участием двух иномарок. Одного из участников аварии полицейские нашли мертвым в машине, его имя в ведомстве не уточнили.

В пресс-службе отметили, что ДТП не стало причиной гибели водителя, обстоятельства выясняются.

"В результате ДТП травмы получила пассажирка легковушки, ей назначено амбулаторное лечение", - сказал собеседник.

По факту происшествия полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента.

По данным местных СМИ, ранее Саркисян несколько лет был начальником ИК-2, известной как "Белый лебедь", где отбывают наказание пожизненно заключенные.

Колония Начальник Смерть

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