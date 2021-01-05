В Петербурге госпитализировали с порезами ребенка, чьи родители погибли из-за ссоры

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ребенок из семьи, где отец зарезал мать и погиб, сорвавшись с балкона, помещен в больницу Петербурга. Об сообщает пресс-служба аппарата детского омбудсмена города Анны Митяниной во вторник.

"Ребенок восьми лет был доставлен в детскую городскую больницу №2 с поверхностными порезами. Сейчас остается в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

С ребёнком находится бабушка.

В ночь на вторник в Выборгском районе Петербурга 46-летний мужчина, поссорившись с супругой, нанес ей смертельные ножевые ранения. Пытаясь скрыться от полиции, он сорвался с балкона, получив несовместимые с жизнью травмы. По факту инцидента возбуждено дело об убийстве.