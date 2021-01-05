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Петербуржец зарезал жену и погиб, упав с балкона

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Петербурге мужчина зарезал жену и пытался скрыться от полиции через балкон соседей, но сорвался и погиб, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

По его словам, ночью во вторник 46-летний житель дома на проспекте Просвещения заперся в квартире, угрожая убить семью. На место прибыли полицейские, а также сотрудники МЧС, чтобы вскрыть дверь.

В квартире была обнаружена с ножевым ранением 41-летняя жена дебошира. Она скончалась на руках у врачей скорой помощи, сказал собеседник агентства.

Пытаясь скрыться от полицейских, мужчина попытался перебраться на балкон соседней квартиры, но не удержался и сорвался. Квартиры находятся на седьмом этаже; травмы, полученные при падении, оказались несовместимыми с жизнью, сообщил источник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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