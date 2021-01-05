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В Петербурге завели дело после убийства женщины супругом из-за ссоры

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве возбуждено в Выборгском районе Петербурга по факту смерти женщины, сообщает во вторник пресс-служба управления СКР по городу.

По данным следствия, в ночь на вторник 46-летний местный житель в квартире дома по проспекту Просвещения в ходе внезапно возникшей ссоры нанес 41-летней супруге не менее шести ударов ножом в область туловища. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Когда мужчина отказался впустить в квартиру полицейских, для вскрытия двери были вызваны сотрудники МЧС. Чтобы избежать ответственности за преступление, мужчина выпрыгнул из окна квартиры, которая расположена на девятом этаже, и погиб, сообщают в СК.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что в ночь на вторник житель дома на проспекте Просвещения заперся в квартире, угрожая убить семью. После вскрытия двери полицейские обнаружили тело супруги мужчины с ножевыми ранениями. По данным собеседника агентства, пытаясь скрыться от полиции, хозяин квартиры стал перелезать на балкон соседей, но не удержался и сорвался.

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