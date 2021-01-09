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Росатом не ощутил задержек строительства АЭС за рубежом из-за COVID-19

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" не ощутила задержек строительства АЭС на зарубежных проектах на фоне пандемии, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" в субботу.

"В принципе за исключением небольших шероховатостей все наши зарубежные стройки находятся в плановых показателях. Все они, как говорится, сейчас на подъеме, набирают свои мощности. Мы практически не ощутили серьёзной временной задержки в реализации наших зарубежных проектов", - сказал он.

Ранее Лихачев сообщал, что портфель зарубежных заказов "Росатома" на 10-летний период составит по итогам 2020 г. $138 млрд.

ГК "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тыс. человек. Зарубежный бизнес-портфель "Росатома" включает 35 энергоблоков в 12 странах.

Росатом

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