Из-за аварии на теплотрассе в центре Иваново нарушилось теплоснабжение

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В результате аварии на теплотрассе в Иваново произошло снижение параметров теплоснабжения в домах, где проживают 11618 человек, сообщается в понедельник на сайте Главного управления МЧС по Ивановской области.

"В зону снижения параметров попала центральная часть города Иваново (Ленинский, Фрунзенский районы) 47 МКД (9-14 этажей), 11618 человек из них 2866 детей", - говорится в сообщении.

Социально значимые объекты в зону нарушения теплоснабжения не попали.