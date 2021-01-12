Губернатор Иркутской области поручил осмотреть дома и соцобъекты после землетрясения

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов провести осмотр домов и социальных объектов после землетрясения в Монголии, которое ощущалось в регионе.

"Сегодня на заседании КЧС обсудим последствия землетрясения. Дал поручение главам муниципалитетов провести осмотр домов и соцобьектов", - написал Кобзев в инстаграме.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6.8, энергетическим классом 15.5 и интенсивностью 8.3 произошло в Монголии в 34 км от населенного пункта Турт. Зарегистрированы четыре подземных толчка подряд.

По предварительным данным МЧС, на территории Иркутской области и Красноярского края, где тоже ощущалось землетрясение, пострадавших и разрушений нет.