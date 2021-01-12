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Буровая установка сгорела на Никольском угольном разрезе Сахалина

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Горение метана в районе Никольского угольного разреза в Углегорском районе Сахалина продолжается, но не так интенсивно, буровая установка сгорела, сообщили агентству "Интерфакс" в отделе по делам ГО и ЧС Углегорского района.

"Горение продолжается. Но оно уже не такое интенсивное. Буровая (установка - ИФ) сгорела", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проводятся мероприятия по ликвидации возгорания, "планируются мероприятия по ведению дальнейшей геологоразведки с учетом того, что пласты насыщены этим газом".

Собеседник добавил, что углеразрез, где произошло возгорание метана, находится далеко от ближайших населенных пунктов, угрозы им и местным жителям нет.

Как сообщалось, в ночь на вторник при проведении разведочно-буровых работ на Никольском угольном разрезе произошел выброс метана с последующим возгоранием буровой установки и факельным горением метана. На месте происшествия выставлен пост пожарной охраны, никто не пострадал.

Сахалинская область

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