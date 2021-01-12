В Чувашии впервые за несколько лет выявили вспышку АЧС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена в Красночетайском районе Чувашии, сообщает региональное управление Россельхознадзора; это первая вспышка АЧС в регионе впервые за последние несколько лет.

По данным управления, труп павшего кабана был обнаружен в конце декабря 2020 года на территории охотничьих угодий "Балхаш", предоставленных ЗАО "Резон". По результатам лабораторных исследований в пробах выявлена ДНК вируса АЧС.

Кроме того, были отобраны пробы биологического материала от добытого в этих же охотничьих угодьях кабана в возрасте до года. В исследованной пробе тоже обнаружен геном вируса АЧС.

В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты государственной ветслужбы, министерства природных ресурсов и экологии республики под контролем управления Россельхознадзора. Принимаются необходимые меры по локализации и ликвидации очага инфекции и недопущению распространения АЧС, отмечается в пресс-релизе.

В управлении Россельхознадзора "Интерфаксу" уточнили, что установлены ограничительные мероприятия, карантин в Красночетайском районе. По данным зимних маршрутных учетов, представленных Минприроды Чувашии, на территории данного охотхозяйства насчитывается 14 голов дикого кабана, все они должны быть изъяты. В личных подсобных хозяйствах ближайших к очагу населенных пунктов Атнарского и Питеркинского сельских поселений, по информации органов исполнительной власти, поголовья свиней нет.

Представитель управления уточнил агентству, что последние случаи АЧС были зафиксированы в Чувашии в 2016-2017 годах в Порецком и Алатырском районах.

Красночетайский район Чувашии граничит с Нижегородской областью, где в нескольких районах в 2020 году были выявлены очаги АЧС.