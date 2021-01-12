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Кириенко сообщил, что победители нового "Конкурса политологов" могут быть задействованы на выборах в Госдуму

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В России стартовал "Конкурс политологов", успешные участники которого будут задействованы в качестве экспертов в ходе избирательных кампаний 2021 года, в том числе в ходе выборов в Госдуму, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Этот конкурс даст возможность многим молодым специалистам показать себя, попробовать себя, откроет для них социальные лифты. Успешные участники конкурса смогут применить полученные знания и навыки на практике уже в самое ближайшее время, в том числе в ходе предстоящих в нынешнем году избирательных кампаний", - сказал Кириенко, слова которого цитирует пресс-служба конкурса.

По его словам, "Конкурс политологов" направлен на поиск и отбор перспективных политологов — экспертов и менеджеров, уже имеющих опыт работы в этой сфере. Проект нацелен на создание дополнительных механизмов профессионального роста для представителей экспертного сообщества.

Кириенко отмечает, что победители конкурса получат наставников из числа лучших специалистов социально-политической экспертизы и социально-политического управления, а также возможность принять участие в специально созданной программе подготовки и дополнительного обучения.

"Конкурс запускается в январе. Планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги", - уточняет Кириенко.

В пресс-службе отмечают, что в конкурсе смогут принять участие совершеннолетние граждане РФ, имеющие опыт работы в сфере политической экспертизы или политического менеджмента. На всех этапах проекта его участники будут оцениваться на предмет обладания профессиональными компетенциями.

Организатором конкурса выступает АНО "Экспертный институт социальных исследований" при поддержке АНО "Россия — страна возможностей".

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