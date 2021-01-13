Автобус из Москвы перевернулся на трассе в Ростовской области

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали и один погиб на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где перевернулся пассажирский автобус из Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, ДТП произошло в Красносулинском районе области, всего в автобусе было 15 человек.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, автобус ехал в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) по маршруту Москва-Донецк. В нем находились граждане России, Украины и самопровозглашенной республики. Среди пассажиров был ребенок, он не пострадал.

"По предварительным данным, причиной аварии могла стать скользкая дорога либо потеря водителем концентрации за рулем. Однако не исключены и нарушения ПДД другими участниками движения", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по региону подтвердили факт ДТП без уточнения числе пострадавших.

"В Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 "Дон" опрокинулся автобус. Есть пострадавшие. К ликвидации ДТП привлекались 19 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении.