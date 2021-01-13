Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 91 594 383+703 003

Автобус из Москвы перевернулся на трассе в Ростовской области

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали и один погиб на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где перевернулся пассажирский автобус из Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, ДТП произошло в Красносулинском районе области, всего в автобусе было 15 человек.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, автобус ехал в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) по маршруту Москва-Донецк. В нем находились граждане России, Украины и самопровозглашенной республики. Среди пассажиров был ребенок, он не пострадал.

"По предварительным данным, причиной аварии могла стать скользкая дорога либо потеря водителем концентрации за рулем. Однако не исключены и нарушения ПДД другими участниками движения", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по региону подтвердили факт ДТП без уточнения числе пострадавших.

"В Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 "Дон" опрокинулся автобус. Есть пострадавшие. К ликвидации ДТП привлекались 19 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении.

Ростовская область

Новости

Возбуждено дело об отравлении десятков детей в Буйнакске

Мошенники стали обворовывать граждан, выдавая себя за работодателей

В Петербурге раскрыли крупную кражу исторических ценностей

В Петербурге раскрыли крупную кражу исторических ценностей

Платежный сервис "ЮMoney" приостановил расчеты с нерезидентами

Платежный сервис "ЮMoney" приостановил расчеты с нерезидентами

Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Минюст попытается получить доступ к банковской тайне

Минюст попытается получить доступ к банковской тайне

Президент РАН назвал разработку вакцины "Спутник V" мировой сенсацией

Восемь автомобилей столкнулись на трассе "Кавказ"

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в РФ в 2020 году

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в РФ в 2020 году

СК снова возобновил проверку в связи с самоубийством журналистки Славиной

СК снова возобновил проверку в связи с самоубийством журналистки Славиной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');