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В Петербург поступило еще 20 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербург поступила партия из 20 тысяч доз вакцины "Спутник V", привито уже свыше 15 тысяч человек, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева в среду.

"В течение января ожидается поставка еще 68 тысяч доз вакцины от коронавируса. В настоящее время в городе открыты 70 прививочных пунктов. Планируется увеличить их число до 100", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным пресс-службы, с начала прививочной кампании в Петербурге привиты 15 352 человека, из них полностью закончили цикл вакцинации 630 человек. Помимо медиков, социальных работников, учителей и сотрудников силовых структур в городе проходит вакцинация журналистов и петербуржцев старше 60 лет, имеющих хронические заболевания.

"По мере поступления вакцины перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации, будет расширяться", - добавили в пресс-службе.

Петербург коронавирус

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