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Бюджет на дорожное строительство в России в 2020 году исполнен на 99%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Кассовое исполнение бюджета на дорожное строительство в России в 2020 году выросло с 95 до 99,1%, было освоено более 880 млрд рублей федеральных средств, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина.

"Освоили свыше 880 млрд рублей, а с учетом бюджетов субъектов эта сумма более 2 трлн рублей. Эти деньги реально пришли в экономику и реально позволили достигнуть этих результатов", - сказал Хуснуллин он и добавил, что это стало возможным благодаря слаженной работе профильных министерств и региональных властей.

В конце декабря вице-премьер называл проект "Безопасные и качественные дороги" важной составляющей достижени я показателей по вводу жилья. Он говорил, что планирует уже в 2024 году довести до 85% дорог в крупнейших агломерциях к нормативному состоянию, несмотря на секвестирование бюджета.

В 2021 году Хуснуллин предлагает выделить дополнительно на ремонт и строительство автодорог из резервного фонда правительства 100 млрд рублей.

"Несмотря на то, что нам удалось выделить 100 млрд рублей только во втором полугодии 2020 года, они были освоены в полном объеме - более 99%. По итогам года эти деньги зачли как дополнительное финансирование дорожной отрасли. Мы надеемся, что в этом году мы эту работу с Минфином начнем и полностью решим в первом квартале этого года. Надеемся, что сумма будет также не менее 100 млрд рублей. Если будет возможность, будем просить в конце года при наличии возможности бюджета рассмотреть зачет этой суммы", - сказал он и добавил, что на выделенные в 2020 году 100 млрд рублей удалось ввести плановые объекты, а также построить дополнительные дороги.

Марат Хуснуллин Правительство Резервный фонд Минфин

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