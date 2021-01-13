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"Регуляторную гильотину" предложили распространить на лицензирование

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Механизм "регуляторной гильотины", связанный с отказом от архаичных и избыточных требований к бизнесу, необходимо распространить и на сферу выдачи различных разрешений и лицензий, предложил вице-премьер Дмитрий Григоренко среду в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Проведенная за последние два года "регуляторная гильотина" предусматривала отказ от устаревших актов в сфере контроля и надзора. В результате были отменены более трети обязательных требований к бизнесу, сообщил Григоренко.

Он предложил воспользоваться этим механизмом и для актуализации норм в сфере выдачи лицензий и различных разрешений. "(Возможно - ИФ) распространить механизм "регуляторной гильотины" с целью упрощения и перевода в электронный вид на разрешительные виды деятельности и на лицензируемые", - сказал он.

В России 54 вида лицензируемой деятельности и порядка 500 видов деятельности, так или иначе связанных с необходимостью получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и т.п., напомнил Григоренко. "И в настоящий момент порядок и требования к получению этих разрешений достаточно разный, где-то даже архаичный, в том числе и на бумаге. В том числе и пандемия выявила проблему того, что где-то нужно в физическое помещение представлять какие-то документы, которые зачастую есть у государственных органов исполнительной власти", - сказал он.

Он полагает, что при реализации его идеи было бы правильно провести обсуждение нового порядка с бизнесом на площадке правительства, как делалось в рамках подготовки "регуляторной гильотины".

"Регуляторная гильотина"

Работа над проведением "регуляторной гильотины" в сфере контрольно-надзорной деятельности началась после того, как Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям.

В июле 2020 года были приняты два закона, направленные на реализацию "регуляторной гильотины". Первый - закон об обязательных требованиях к бизнесу - определяет принципы их введения и оценки их применения. Он оговаривает общие условия для введения обязательных требований в законодательстве с учетом рисков причинения вреда и минимизации негативных последствий. Второй - о госконтроле - расширяет перечень видов контрольно-надзорных мероприятий, а также закрепляет приоритет профилактических мероприятий по отношению к надзору, предусматривает применение риск-ориентированного подхода.

Дмитрий Григоренко Владимир Путин

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