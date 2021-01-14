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Причиной экстренной посадки самолета "Ямала" назван комплексный отказ оборудования

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет "Ямала" экстренно сел в "Пулково" в четверг утром из-за отказа пилотажно-навигационного комплекса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании в четверг.

После взлета у этого А-320 отказал пилотажно-навигационный комплекс "с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в режим DIRECT LOW (аварийный режим управления)".

Пилоты выполнили обязательные процедуры в зоне ожидания аэропорта "Домодедова", откуда они вылетели, и попытались там же сесть. С таким отказом оборудования была возможна только визуальная посадка и при хорошей погоде. В Подмосковье утром продолжалась метель. Поэтому самолет ушел на запасной аэродром в "Пулково", объяснил представитель "Ямала".

"Посадка в аэропорту "Пулково" прошла благополучно. Благодаря своевременным и грамотным действиям экипажа воздушного судна удалось избежать более серьезных последствий. Выполнение рейса продолжено на резервном воздушном судне", - добавили в авиакомпании.

Вопрос о причинах отказа "одновременно всего" оборудования представитель перевозчика переадресовал специалистам: "время надо, расшифровывать все, смотреть".

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Салехард, по техническим причинам приземлился в Петербурге. На борту было 111 пассажиров, никто не пострадал.

Ямал Салехард Домодедово Петербург Москва Пулково

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