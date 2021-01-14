Мосгорсуд не стал отменять заочный арест акционера "ВИМ-Авиа" Мурсекаевой

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение о заочном аресте совладелицы компании "ВИМ-Авиа" Светланы Мурсекаевой, сообщили в пресс-службе суда. Ее обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования.



Басманный суд 27 ноября заочно арестовал ее на два месяца. Этот срок будет отсчитываться со дня ее задержания в России или со дня экстрадиции.

Ранее по обвинению в злоупотреблении полномочиями были заочно арестованы муж Мурсекаевой - совладелец и сопрезидент "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев, а также первый заместитель генерального директора - бывший финансовый директор авиакомпании Алевтина Калашникова.

Они проходят по уголовному делу о хищении денег пассажиров сотрудниками авиакомпании. Сумму ущерба следствие оценило примерно в 800 млн рублей. Следствие полагает, что "ВИМ-Авиа" "представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды", руководители компании скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, что позволяло компании получать кредиты в банках, а также избегать ограничений со стороны Росавиации.

В суде уже находится уголовное дело бывшего гендиректора "ВИМ Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой. Им вменяют злоупотребление полномочиями, незаконное получение кредитных средств, а также незаконные валютные операции.

По версии следствия, Мурсекаев, Калашникова, а также Кочнев и Пантелеева с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами, что привело к причинению ущерба авиакомпании на сумму 674,5 млн руб. и ее банкротству. В 2016 году они похитили 1,6 млрд рублей кредитных средств, которые авиакомпания получила на приобретение двигателей для самолетов, и перевели их на счет в Люксембургском банке, полагает следствие.

Кочнев и Пантелеева не признают вину.

"ВИМ-Авиа" прекратила деятельность в 2017 году из-за финансовых проблем. Заявление о банкротстве было принято к рассмотрению в ноябре 2017 года, наблюдение введено 19 февраля 2018 года. Арбитражный суд Татарстана 26 сентября 2018 года признал ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство.