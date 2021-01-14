Убийца полицейского в Волгограде получил пожизненный срок

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд приговорил к пожизненному заключению местного жителя Андрея Петренко, убившего сотрудника правоохранительных органов.

Петренко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 (разбой, совершенный с применением оружия) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов по региону.

С осужденного в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда.

В среду гособвинитель просил суд приговорить обвиняемого к пожизненному сроку заключения и признать его виновным в разбое с применением оружия, а также в посягательстве на жизнь полицейского.

3 марта 2020 года к сержанту полиции, находившемуся на службе, обратилась за помощью женщина. Она заявила, что неизвестный пытался ее обокрасть, и указала на преследовавшего ее мужчину. Увидев полицейского, преступник попытался скрыться, но был задержан. Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте административного здания Главка МВД мужчина достал нож и нанес им удар старшему сержанту полиции. От полученного ранения сотрудник полиции скончался.

Нападавший ранее был судим, в том числе, за насильственные преступления.