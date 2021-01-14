Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:34Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 92 353 551+749 641

Убийца полицейского в Волгограде получил пожизненный срок

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд приговорил к пожизненному заключению местного жителя Андрея Петренко, убившего сотрудника правоохранительных органов.

Петренко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 (разбой, совершенный с применением оружия) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов по региону.

С осужденного в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда.

В среду гособвинитель просил суд приговорить обвиняемого к пожизненному сроку заключения и признать его виновным в разбое с применением оружия, а также в посягательстве на жизнь полицейского.

3 марта 2020 года к сержанту полиции, находившемуся на службе, обратилась за помощью женщина. Она заявила, что неизвестный пытался ее обокрасть, и указала на преследовавшего ее мужчину. Увидев полицейского, преступник попытался скрыться, но был задержан. Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте административного здания Главка МВД мужчина достал нож и нанес им удар старшему сержанту полиции. От полученного ранения сотрудник полиции скончался.

Нападавший ранее был судим, в том числе, за насильственные преступления.

Волгоград

Новости

ФСИН России заявила о намерении задержать Навального

ФСИН России заявила о намерении задержать Навального
Пандемия коронавируса

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы
Пандемия коронавируса

Привившимся от COVID сахалинцам будут выдавать бейджи вместо масок

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Прокурор попросил 13,5 года колонии для экс-топ-менеджера "Спецстроя" Мордовца

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 100 человек

Пандемия коронавируса

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

Около 10 млн россиян отправились в поездки по РФ в новогодние каникулы

Экономический кризис

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');