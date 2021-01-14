Начался суд об убийстве учредителя "Черновика" Гаджимурада Камалова

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд начал рассматривать дело об убийстве журналиста Гаджимурада Камалова, учредителя газеты "Черновик". По делу проходят четверо, их уже допросили, сообщили в пресс-службе суда. Следующее заседание пройдет 20 января.

В убийстве Камалова обвиняют Магомеда Абигасанова, Мурада Шуайбова и Магомеда Хазамова, а также бывшего вице-премьера республики Шамиля Исаева.

15 декабря 2011 года Камалов был убит в Махачкале рядом с редакцией "Черновика". По версии следствия, мотивом убийства стал долгий конфликт Камалова с Исаевым из-за негативных публикаций о чиновнике.

Исаев пообещал Абигасанову от 500 000 до миллиона рублей за устранение журналиста, а также часть нелегального дохода от АЗС, считают в СК. Абигасанов привлек к выполнению заказа Шуайбова и Хазамова. Абигасанов следил за Камаловым, а Шуайбов и Хазамов его расстреляли, следует из материалов дела.

По факту убийства возбудили уголовное дело по ст. 277 (организация посягательства и посягательство на жизнь общественного деятеля), чч. 1, 2 ст. 209 (бандитизм), содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 3 ст. 222 (хранение, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК.

Дело долгое время оставалось нераскрытым. Его передали в центральный аппарат СКР. ование было передано в центральный аппарат ведомства.

В начале 2020 года Исаев был осужден за пособничество в растрате в особо крупном размере. Шуайбов в 2009 году был приговорен к длительному сроку за убийство журналиста Абдулмалика Ахмедилова, а Хазамова судили за наркотики и незаконное хранение оружия.