"Газпром" перенес ежегодный "День инвестора" с февраля на конец апреля

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - "Газпром" перенес ежегодный "День инвестора" в 2021 году с февраля на апрель, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с планами компании.

Ежегодное мероприятие для инвесторов пройдет в удаленном формате в последнюю неделю апреля и, скорее всего, будет проводиться в течение нескольких дней.

Одна из основных инвестиционных идей "Газпрома" сейчас - это новая дивидендная политика и четкость ее применения на практике. Однако после выхода годовой отчетности (публикуется как раз в конце апреля) говорить об этом с инвесторами будет гораздо удобнее, чем опираясь на промежуточную девятимесячную.

В 2021 году "День инвестора" "Газпрома" должен быть уже 16-м по счету. С 2015 года (в эпоху офлайн-встреч) компания проводила встречи с финансистами не только на Западе (Нью-Йорк, Лондон), но и на Востоке (Гонконг, Сингапур).