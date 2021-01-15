В Петербурге дают взятки размером от 2 тыс. руб до 710 млн руб.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава 2-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Петербурге Александр Осипкин рассказал, что коррупционных преступлений в городе меньше не становится.

В получении самой большой за последние годы взятки обвиняется бывший заместитель начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко - 710 млн рублей (по данным следствия, эту сумму он получил от подрядчиков во время строительства СИЗО "Кресты" в Колпино).

Самая маленькая взятка составила 2 тыс. рублей. Она предназначалась сотруднику ГИБДД за непривлечение водителя к административной ответственности.

По словам Осипкина, за десять лет работы Следственного комитета за взятки в Петербурге задержали 21 чиновника и 43 сотрудников правоохранительных органов.