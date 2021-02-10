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Бывший замглавы УФСИН Петербурга получил срок за взятку при строительстве "Крестов-2"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Бывший замначальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 11 годам заключения за получение взятки при строительстве изолятора "Кресты-2", сообщила в среду объединенная пресс-служба городских судов. Это решение принял Колпинский суд.

Суд и следствие установили, что Мойсеенко получил более 710 млн рублей за обеспечение благоприятных условий работы АО "ГСК" и ООО "Петроинвест" при строительстве СИЗО "Кресты-2".

Подсудимый вины не признал и от дачи показаний отказался.

В июле 2020 года суд присяжных признал его виновным в организации убийства подчиненного. Ленинградский окружной военный суд приговорил его тогда к 15 годам колонии.

В совокупности Мойсеенко получил 18 лет колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе. Также он лишен звания полковника внутренней службы.

Бывшего высокопоставленного сотрудника ФСИН задержали в 2017 году по делу о покушении на офицера УФСИН Петербурга и Ленобласти Николая Чернова, который курировал строительство "Крестов-2". В Чернова стреляли в марте во Всеволожском районе. Он выжил. Следствие решило, что заказчиком покушения был Мойсеенко.

В 2019 году за взятки от руководителя "Петроинвеста" получил срок бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов.

Петербург Ленинградская область ФСИН Сергей Мойсеенко Кресты-2 Колпинский суд

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