В Петербурге 17-летний юноша задержан за убийство матери и дяди

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Красногвардейском районе Петербурга задержан 17-летний юноша, который, предположительно, убил двух своих родственников.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, около полудня в полицию поступил сигнал о том, что в квартире на проспекте Шаумяна найдены тела мужчины и женщины. Прибывшие на место полицейские задержали юношу.

"По предварительным данным, вчера из-за конфликта он зарезал маму и дядю. Со слов подростка, дядя угрожал ему, а мать вступилась за дядю. Поэтому он якобы и зарезал обоих", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент юноша находится в отделе полиции. По информации источника, подросток числится на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.