МВД РФ опровергло слухи о закрытии больниц ведомства для пенсионеров с COVID

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения СМИ о запрете на обслуживание в медицинских организациях пенсионеров ведомства, заражённых коронавирусной инфекцией.

Она заявила журналистам, что распространяемая на некоторых сайтах и в мессенджерах информация о запрете на обслуживание пенсионеров МВД России с диагнозом "коронавирусная инфекция" в ведомственных медицинских организациях не соответствует действительности.

Волк пояснила, что медобеспечение пенсионеров министерства осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением правительства от 15 декабря 2018 г. N 1563.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пенсионеров МВД, заболевших коронавирусом, отказываются обслуживать в ведомственных медучреждениях. Согласно сообщениям в медиа и соцсетях со ссылкой на одну из московских пенсионерок МВД, врачи отказываются принимать больных с COVID-19 ввиду якобы приказа главы МВД, по которому в ведомственную больницу с таким диагнозом могут попасть только действующие сотрудники.

Волк сообщила, что упоминаемая в публикациях пациентка была госпитализирована в ведомственный госпиталь 14 января, в день обращения, и проходит в нем лечение.

"В настоящее время по опубликованным сведениям проводится проверка, ход которой взят на контроль руководством Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России", - сообщила официальный представитель ведомства.