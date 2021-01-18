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Водовод перемерз в селе Забайкалья, оставив без водоснабжения более 20 домов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU -Авария на водоводе оставила без центрального водоснабжения 23 жилых дома, а также ряд социальных и коммунальных объектов, в селе Верх-Усугли Забайкальского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В селе Верх-Усугли Тунгокоченского района произошло падение давления на водоводе, снабжающем холодной водой 23 жилых дома, семь социально-значимых объектов и две котельные. Причина - перемерзание трубы водовода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа котельных не прекращалась, организован подвоз воды.

"Проводятся работы по отогреву трубы, запущен временный водовод из пожарных рукавов протяженностью 300 метров. На месте аварии работают 34 человека и 12 единиц техники", - сообщает пресс-служба.

Население поселка Верх-Усугли - около 2 тыс. человек.

Ранее краевые власти предупреждали о понижении температур в регионе на этой неделе. Было принято решение перевести учеников младших классов на дистанционное обучение, если похолодает до минус 36 градусов.

Забайкалье

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