Прокуроры заинтересовались расчищавшими снег инвалидами-колясочниками

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Искитимский межрайонный прокурор Денис Серебряков организовал проверку размещенной в СМИ информации о нарушении прав инвалидов, сообщает прокуратура Новосибирской области.

"По сообщениям СМИ, инвалиды-колясочники вынуждены самостоятельно расчищать снег в городе Искитиме", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав инвалидов, исполнение ответственными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения, а также правил и норм эксплуатации жилищного фонда (в части зимней уборки прилегающей территории от снега). При наличии оснований будут приняты меры реагирования.