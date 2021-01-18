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Прокуроры заинтересовались расчищавшими снег инвалидами-колясочниками

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Искитимский межрайонный прокурор Денис Серебряков организовал проверку размещенной в СМИ информации о нарушении прав инвалидов, сообщает прокуратура Новосибирской области.

"По сообщениям СМИ, инвалиды-колясочники вынуждены самостоятельно расчищать снег в городе Искитиме", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав инвалидов, исполнение ответственными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения, а также правил и норм эксплуатации жилищного фонда (в части зимней уборки прилегающей территории от снега). При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Новосибирская область Искитим

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