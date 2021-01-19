Датский конкурент IKEA задумался об открытии в РФ 200 магазинов JYSK

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Датский ритейлер JYSK, управляющий магазинами мебели и товаров для дома, видит потенциал для открытия около 200 магазинов в России.

"У нас масштабные планы в России, мы видим большой потенциал. Видим, что JYSK полюбился россиянам, покупатели ждут открытий в других городах. Мы верим, что JYSK может открыть около 200 магазинов в России в ближайшие 10-15 лет", - сказал "Интерфаксу" гендиректор "JYSK Россия" Игор Раич.

Первый магазин в России JYSK открыл в июне в ТЦ "Тройка" в Москве. Открытие планировалось на апрель, но было отложено на два месяца из-за локдауна. Всего по итогам 2020 года ритейлер открыл в РФ четыре магазина (все - в Москве).

"В 2021 году планируем открыть в Москве и области, возможно, в ближайших городах от Москвы еще восемь -девять магазинов. Планы на 2022 год - еще 10 магазинов", - сообщил Раич.

В среднем инвестиции в один магазин составляют 300-350 тыс. евро. Примерно столько же JYSK инвестировал в склад в Московской области, который открыл для повышения качества обслуживания интернет-покупателей.

Онлайн-магазин в России ритейлер открыл практически одновременно с первым физическим магазином, но затем перезапустил его с учетом повышенного спроса.

С учетом трендов роста онлайн-торговли практически на всех рынках, JYSK рассчитывает на значительную долю онлайн-продаж в России, особенно в Москве, отметил Раич.

При наличии хорошей базы фотографий и видео продукции, описания товара на сайте и отличного сервиса по доставке любой продукт может продаваться онлайн в значительной доле, сказала менеджер по продажам и маркетингу JYSK в России Камила Кадырова. По ее словам, хороший потенциал продаж в онлайн-магазине есть у диванов, шкафов, стульев и других габаритных изделий - долю онлайн-продаж этих категорий можно оценить в 15-20% для классического ритейлера. "Также онлайн можно продавать большие объемы декора, хозяйственных товаров, так как здесь покупатель выбирает глазами. Но все же остаются категории, где важно пощупать товар перед покупкой (например, подушки, одеяла, матрасы), здесь покупательский сценарий может развернуться в сторону "пощупать вживую, затем купить онлайн", - отметила она.

Для JYSK в Европе 2020 год стал рекордным с точки зрения роста онлайн-продаж, добавил Раич.

В Москве в прошлом году (начиная с 3 июня - дня открытия первого магазина) JYSK обслужил более 130 тыс. покупателей и продал более 430 тыс. изделий. Выручка российского подразделения JYSK по итогам семи месяцев 2020 года (июня-декабря) составила около 370 млн рублей (без НДС).

В целом для компании глобально прошлый год оказался рекордным, отметил Раич: несмотря на трудности и неопределенность на рынках, ритейлер по итогам 2019-2020 финансового года (с 1 сентября по 31 августа) нарастил оборот на 7,5%, до 30,438 млрд датских крон (около $5 млрд по текущему курсу), прибыль (показатель EBIT) - на 14,9%, до 3,648 млрд датских крон. При этом прошлый фингод стал для компании первым годом, когда она управлялась как единое целое после объединения JYSK Nordic и Daniches Bettenlager (вступило в силу 1 сентября 2019 года).

"Были периоды, когда более 2 тыс. магазинов JYSK в Европе были закрыты. В те месяцы пандемии, конечно, мы наблюдали невероятный прирост в онлайн-продажах, а также в таких сервисах, как click & collect - когда покупатели бронировали товар онлайн и приезжали в магазины, только чтобы забрать его" - сказал Раич.

JYSK - скандинавский бренд для дома и спальни. В Дании, где компания открыла свой первый магазин в 1979 году, она получила статус официального поставщика королевского двора. В настоящее время группа объединяет более 2,9 тыс. магазинов в 51 стране.