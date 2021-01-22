Победителей конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" возьмут на работу в пресс-службы региональных органов власти

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В России стартовал конкурс для профессионалов цифровой сферы "Лидеры интернет-коммуникаций", его успешные участники будут трудоустроены в пресс-службы органов исполнительной власти регионов,, а также пройдут стажировку у ведущих интернет-экспертов России.

"Этот конкурс направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства", - говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

Успешные участники конкурса могут быть трудоустроены в автономную некоммерческую организацию (АНО) "Диалог" и Центр управления регионами (ЦУР), которые выступают организаторами конкурса. Кроме того, победители конкурса станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе Мастерской управления "Сенеж".

В пресс-службе отмечают, что в конкурсе смогут принять участие совершеннолетние граждане РФ, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование и профильный опыт работы. Участники должны будут на этапе регистрации презентовать реализованный проект. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 февраля включительно.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отмечает, что этот проект позволит участникам "получать качественное образование и уже в процессе его получения быть замеченными потенциальными работодателями".

В свою очередь зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко утверждает, что инициатива конкурса своевременна.

"Неслучайно цифровая трансформация вошла в число национальных целей развития страны. Только с сильной командой интернет-социологов и интернет-аналитиков, системных архитекторов и других профессионалов отрасли мы достигнем задач, поставленных президентом", - отмечает Чернышенко.

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", при поддержке которой реализуется конкурс, добавил, что участники проекта сначала пройдут дистанционное тестирование, затем очные полуфиналы и финал.