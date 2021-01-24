Главврача петербургского НИИ ЛОР отправили под домашний арест

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест до 28 февраля Олега Коноплева - главврача петербургского НИИ уха, горла, носа, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве. Об этом сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.

Главврач НИИ вину не признает, от дачи показаний отказывается. Он просил избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы продолжать профессиональную деятельность.

О задержании Коноплева сообщалось накануне. По данным СК, фигурант в 2018-2020 годах давал сотрудникам учреждения, не осведомленным о его преступном умысле, указания передавать ему часть денег, начисленных им в качестве зарплаты и дополнительных выплат. Кроме того, используя служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе.

Как уточняет объединенная пресс-служба судов города, сумма вменяемой Коноплеву взятки превышает 2,15 млн рублей; в рамках превышения полномочий он якобы получил не менее 875 тысяч рублей.