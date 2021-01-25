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Якутского депутата будут судить за избиение подчиненного

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Якутии суд рассмотрит уголовное дело 32-летнего депутата Госсобрания республики и гендиректора нефтегазовой компании "Саханефтегазсбыт" Виктора Лебедева. Его обвиняют в том, что он избил подчиненного, сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, в декабре 2019 года Лебедев предложил подчиненному занять определенную должность. Тот решил, что до сих пор работал на равнозначной должности, и от перехода отказался. Об отказе он сам сообщил Лебедеву, а тот потребовал, чтобы подчиненный написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Увольняться сотрудник также не захотел. 19 декабря 2019 года он написал заявлеине об отпуске и пришел с этим документом в кабинет к Лебедеву, чтобы заодно спросить о причинах увольнения. По версии следствия, в кабинете гендиректор компании нецензурно обругал потерпевшего и начал бить его по голове и телу. Тот выбежал из кабинета, но Лебедев его догнал и продолжил бить, считают в СК.

Потерпевший получил перелом костей носа и кровоподтеки.

Лебедев вины не признает.

Зампрокурора Якутска утвердил обвинительное заключение по делу и направил дело в суд. Депутату вменяют ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Лебедев - депутат Госсобрания (Ил Тумэн) республики, член партии "Единая Россия". Он заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион России и двукратный чемпион мира по вольной борьбе, призер чемпионатов Европы. В мае 2017 года завершил спортивную карьеру. В 2018 году он был назначен заместителем директора "Саханефтегазсбыта", курировал вопросы взаимодействия с общественными организациями. В 2019 возглавил компанию.

АО "Саханефтегазсбыт" образовано в 2000 году. Учредителем компании выступила Якутия в лице Министерства имущественных отношений. Основными видами деятельности являются хранение и оптово-розничная реализация нефтепродуктов. Компания ежегодно завозит нефтепродукты для нужд потребителей бюджетной сферы, населения и мелкооптовых предприятий республики.

Виктор Лебедев Якутия СКР Саханефтегазсбыт

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