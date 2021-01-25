Бывший мэр Туапсе осужден на пять лет колонии за коррупцию

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Вынесен приговор бывшему главе администрации Туапсе Владимиру Звереву и двоим его подчиненным, обвиняемым в мошенничестве, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями и получении взяток. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

Туапсинский городской суд окончил рассмотрение уголовного дела в отношении 63-летнего главы администрации Туапсинского городского поселения Зверева, начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Маргариты Винтер и начальника муниципального бюджетного учреждения Туапсинского городского поселения "Управление земельных ресурсов" Дмитрия Мокиенко.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (части 1 и 2 статьи 286 УК РФ), служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ), получение взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ).

По данным следствия, мэр Туапсе в 2019 году издал постановление о передаче в аренду по заниженной стоимости на 49 лет участка земли местному бизнесмену. Для этого его подчиненная – начальник отдела имущественных и земельных отношений Винтер внесла в документы ложные сведения о якобы исполнении решения суда.

Факт подлога вскрылся в ходе обысков, проведенных сотрудниками ФСБ в мэрии Туапсе. Опасаясь ответственности за незаконные действия, Зверев и Винтер издали и подписали прошедшей датой новое постановление главы администрации об отмене ранее принятого решения.

Противоправные действия чиновников мэрии Туапсе были пресечены в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ.

В частности, в ходе следствия также были установлены факты получения взяток в сумме 200 тыс. и 80 тыс. рублей начальником городского управления земельных ресурсов Пирогова за подготовку проектов постановлений по утверждению схем участков, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по краю.

В свою очередь пресс-служба краевой прокуратуры сообщила, что подсудимые были взяты под стражу в зале суда.

Экс-мэр Туапсе Зверев по совокупности преступлений приговорен к пяти годам заключения в колонии общего режима. Суд оштрафовал его на 700 тыс. рублей и запретил занимать должности в государственных и муниципальных органах власти на 2,5 года.

Винтер осуждена на 7,5 лет колонии общего режима с дисквалификацией на четыре года и штрафом в 4 млн рублей. Мокиенко осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 2 млн рублей.

Как сообщалось, Зверев был избран главой Туапсе в феврале 2018 года. Ранее, с 2008 по 2009 годы он уже возглавлял город. В карьере чиновника есть периоды работы заместителем генерального директора Всероссийского детского центра "Орленок" (2001-2007 годы), а также заместителем директора и директором ФГУ "Дирекция по строительству и реконструкции объектов государственных органов РФ Управления делами Президента РФ" (с 2009 по 2015 годы).