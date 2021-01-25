С острова на Ангаре под Иркутском спасли рыбака, забытого приятелем

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сотрудники муниципального учреждения Иркутска "Безопасный город" спасли рыбака с острова на реке Ангаре, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города.

В воскресенье в единую дежурную диспетчерскую службу города поступило сообщение о том, что на острове Поповский, в 200 м выше Иннокентьевского моста, находится мужчина и просит о помощи.

На место выехали две бригады спасателей с необходимым оборудованием и медицинским снаряжением для оказания первой помощи. Рыбака эвакуировали на лодке.

"Спасенный рассказал, что приблизительно в час ночи они высадились на остров с приятелем, чтобы перекусить. Находясь в алкогольном опьянении, хозяин лодки забыл на острове второго рыбака. Телефон разрядился на морозе, и мужчина не мог дозвониться до товарища. Рыбак разжег костер, а утром начал звать на помощь. Его крики услышали люди на берегу", - приводятся в сообщении слова спасателя аварийно-спасательной службы Иркутска Михаила Дмитриева.

По его словам, после эвакуации дополнительная помощь рыбаку не потребовалась: "мужчина был тепло одет, и обошлось без обморожений".

В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды "Интерфаксу" уточнили, что в ночь на воскресенье температура воздуха в Иркутске составляла минус 13 градусов Цельсия.

В зимнее время навигация на реках Иркутской области закрыта. В соответствии с постановлением правительства региона, эксплуатация маломерных судов на реке Ангаре допускается с 1 марта до 1 декабря, сообщается на сайте главного управления МЧС по области.