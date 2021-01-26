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Еще один сотрудник мэрии Норильска задержан по делу о сходе лавины

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Оперативники задержали еще одного главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска по уголовному делу о гибели трех человек в результате схода лавины на турбазу "Гора Отдельная", сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, в мае 2019 года подозреваемый во время проверки земельного участка в районе туристического комплекса "Гора Отдельная", на котором ранее был самовольно возведен жилой дом, составил и подписал акт о том, что "указанный земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества". В результате никакие меры к сносу самовольного строения не предпринимались.

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него (сотрудника администрации - ИФ) меры пресечения в виде домашнего ареста", - отмечают в СКР.

Ранее сообщалось, что 22 января в рамках уголовного дела о халатности, повлекшей смерть троих человек в результате схода лавины, был задержан другой главный специалист отдела муниципального контроля норильской мэрии, который проводил аналогичную проверку в 2020 году. Он также, по версии следствия, не увидел нарушений в незаконной самовольной постройке дома на земле в районе турбазы под горой Отдельная.

Всего фигурантами дела стали шесть человек - трое оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и двое главных специалистов отдела муниципального контроля администрации Норильска.

В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали, он до сих пор находится в больнице.

По данному факту следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть трех человек).

Сход лавины в Норильске

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Норильск Красноярский край

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