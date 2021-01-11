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Прокуроры назвали самостроем попавшие под лавину домики под Норильском

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Домики для туристов, которые попали под лавину на горнолыжной базе "Гора Отдельная" под Норильском, были построены без разрешения и под них не выделялись земельные участки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

"Разрешения на возведение строений в районе горнолыжной базы "Гора Отдельная" не выдавалось. Также не было соответствующего разрешения на выделение земельных участков под строительства данных объектов", - сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, эти нарушения пока стали первыми результатами начатой проверки. Прокуроры выясняют, кто причастен к этим нарушениям, и устанавливают другие обстоятельства случившегося.

СК расследует в связи с гибелью людей под лавиной уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Лавина сошла на горнолыжный курорт "Гора Отдельная" в ночь на 9 января. Под снегом нашли погибшими отдыхавших на базе мужа и жену и их полуторагодовалого ребенка. 14-летний сын пары провел под снегом четыре часа, но выжил. Его доставили в больнице с переломами и обморожением, в Минздраве 11 января осторожно сказали, что ему становится лучше и ампутации конечностей удастся избежать.

Норильск Красноярский край Гора Отдельная СКР Прокуратура

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