СКР переквалифицировал дело по ЧП под Норильском на более тяжкую статью

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Следователи переквалифицировали дело о гибели и травмировании людей во время схода лавины в Норильске на более тяжкую статью, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе красноярского главка СКР.

Как рассказал представитель ведомства, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека), которое в дальнейшем было переквалифицировано на часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) в связи с увеличением количества погибших.

Ранее сообщалось, что после обнаружения в районе происшествия пострадавшего подростка и проведения проверки по факту схода лавины на горнолыжную базу СКР возбудил дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщалось, в ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди.

Под снегом спасатели нашли 14-летнего подростка, в тяжелом состоянии его госпитализировали норильскую в больницу. Также под снежными завалами обнаружено тела 38-летней матери пострадавшего, ее второго полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства.

Всего в поисках были задействованы около 250 человек.