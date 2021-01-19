Еще двух дежурных диспетчеров задержали из-за схода лавины в Норильске

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали двух сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы Норильска (Красноярский край) по уголовному делу о халатности, повлекшей гибель людей при сходе лавины на турбазу "Гора Отдельная", сообщает во вторник пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

"В Норильске в рамках расследования уголовного дела по факту халатности, повлекшей смерть троих человек в результате схода лавины, задержаны еще два оперативных дежурных, и возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников администрации", - говорится в сообщении. Сейчас 36-летний и 52-летний оперативные дежурные ЕДДС находятся под домашним арестом.

Ранее сообщалось о задержании главы управления ЧС Норильска и оперативного дежурного ЕДДС Норильска.

"По предварительной версии следствия, оперативные дежурные единой дежурно-диспетчерской службы длительный период времени, начиная с 11 декабря 2020 года, получая из ГУ МЧС России предупреждения о лавинной опасности, в сводку данную информацию не включали. В результате их халатных действий население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не были предупреждены, превентивные мероприятия органами местного самоуправления не проводились", - подчеркивают в СКР

В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали.