Глава управления ЧС Норильска задержан по делу о гибели людей под лавиной

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска задержали в рамках расследования уголовного дела о гибели трех человек под лавиной в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная".

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии, следователи пришли к выводу, что чиновник не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными в сводку сведений о погодных условиях, поступающих из МЧС.

В результате оперативный дежурный, который получил прогноз о возможном сходе лавин, не включил эти сведения в оперативную сводку.

В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали.

По факту гибели людей возбуждено дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". 12 января был задержан оперативный дежурный ЕДДС Норильска. Его подозревают в том, что он не включил в оперативную сводку управления ГО И ЧС города полученные сведения о лавиноопасности.