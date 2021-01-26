В аэропорту Казани задержали агрессивную нетрезвую пассажирку

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экипаж самолета, прилетевшего из Стамбула в Казань, был вынужден вызвать полицию из-за агрессивно настроенной нетрезвой пассажирки.

Как сообщает Казанское линейное управление МВД России на транспорте, 30-летняя жительница Удмуртиивела себя агрессивно, нецензурно выражалась в отношении бортпроводника. На неоднократные замечания женщина не реагировала. По прибытии в аэропорт Казани она была задержана. Освидетельствованиеподтвердило, что женщина находится в состоянии опьянения.

В ее отношении составлены административные протоколы по статьям КоАП РФ "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте".

Максимальное наказание по данным статьям - административный арест на срок до 15 суток.