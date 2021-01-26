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В Химках открыли транспортную развязку

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник открыли транспортную развязку на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе (автодорога М-10) в подмосковных Химках.

Президент лично приехал в Химки, чтобы осмотреть объект, передает корреспондент "Интерфакса".

Строительство транспортной развязки в Химках началось в конце 2019 года по поручению президента, к которому в апреле того же года во время поездки на НПО "Энергомаш" обратилась сотрудница предприятия с просьбой соединить две части города.

Транспортная развязка на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина была построена за один год. Госконтракт на строительство объекта был заключен в конце декабря 2019 года, в начале 2020 года началась активная фаза строительства. В соответствии с контрактом работы должны были закончиться в четвертом квартале 2021 года, однако строительство было выполнено досрочно - в январе этого года.

Общая площадь построенной развязки составляет порядка 40 тыс. кв. м. Протяженность основного хода - 0,8 км с путепроводом, длина которого 158 м. Число полос движения по основному ходу - от двух до пяти с расчетной скоростью 70 км/ч. В рамках проекта проведена реконструкция улиц Дружбы, 9 мая и Репина. На транспортной развязке имеются пешеходные зоны, светофоры, установлено наружное и архитектурное освещение.

Предполагается, что объект улучшит транспортную доступность для 260 тыс. жителей городского округа Химки (в старой части города проживает около 100 тыс. человек, в новой - порядка 160 тыс.), а также обеспечит транспортную доступность промышленной части города, что приведет к возможному увеличению числа рабочих мест до 28 тыс. На этих территориях находится более 1,4 тыс. объектов промышленности и торговли.

15 минут вместо часовых пробок

До строительства путепровода "старые" и "новые" Химки были разделены Ленинградским шоссе и железной дорогой. Добраться из новой части города в старую можно было только по Юбилейному проспекту. Существующая интенсивность движения на данном участке составляет 1,3 тыс. автомобилей в час. Время в пути в час пик составляло не менее часа, в пиковое время пробки достигали 7-9 баллов. Строительство путепровода разгрузит транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта. По новой дороге автомобилисты смогут проезжать через Ленинградское шоссе всего за 15 минут.

С запуском Репинской развязки сократится время в пути на 15 минут и для пассажиров общественного транспорта. Ранее автобусы тоже стояли в пробках и делали большой крюк. Три автобусных маршрута (№ 10, № 20к, 1274к), следующих из одной части города в другую, будут проходить напрямую по новой развязке. Сотрудники НПО "Энергомаш" смогут в два раза быстрее добраться до работы на общественном транспорте, а жители ближайших жилых комплексов - до метро Ховрино. Для сотрудников НПО "Энергомаш" организован специальный маршрут №10э, который будет подъезжать к предприятию.

Объект построен за счет средств Московской области и софинансирования из федерального бюджета. Стоимость работ - 2,4 млрд рублей (1 млрд - федеральные средства; 1,4 млрд - бюджет Подмосковья).

Химки Подмосковье

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