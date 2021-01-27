Гражданам Белоруссии и Армении с отрицательным COVID-тестом разрешат въезд в РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Граждане Белоруссии и Армении смогут въезжать на территорию России через аэропорты при наличии отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Документ касается граждан, которые въезжают в РФ с территории этих стран с 1 февраля по 1 марта 2021 года включительно. В постановлении приводится перечень из 20 пунктов воздушного пропуска в РФ, через которые такие граждане смогут въезжать в Россию.

Ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства впервые были введены Россией 18 марта 2020 года на фоне распространения коронавируса.

"Путешествую без COVID-19" - это проект фонда цифровых инициатив, учрежденного Евразийским банком развития. Приложение позволяет находить ближайшие лаборатории для сдачи анализов на коронавирус перед путешествием между странами ЕврАзЭС.

После сдачи теста у себя в стране граждане получают цифровой ответ в виде QR-кода, который смогут считывать надзорные органы при пересечении границы.

Сейчас в этом проекте участвуют Россия, Белоруссия и Армения в порядке эксперимента. По итогам эксперимента будет рассмотрен вопрос о распространении проекта на все пространство Евразийского союза.

Приложение доступно в AppStore и GooglePlay.