Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:20Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 100 270 535+548 263

Гражданам Белоруссии и Армении с отрицательным COVID-тестом разрешат въезд в РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Граждане Белоруссии и Армении смогут въезжать на территорию России через аэропорты при наличии отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Документ касается граждан, которые въезжают в РФ с территории этих стран с 1 февраля по 1 марта 2021 года включительно. В постановлении приводится перечень из 20 пунктов воздушного пропуска в РФ, через которые такие граждане смогут въезжать в Россию.

Ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства впервые были введены Россией 18 марта 2020 года на фоне распространения коронавируса.

"Путешествую без COVID-19" - это проект фонда цифровых инициатив, учрежденного Евразийским банком развития. Приложение позволяет находить ближайшие лаборатории для сдачи анализов на коронавирус перед путешествием между странами ЕврАзЭС.

После сдачи теста у себя в стране граждане получают цифровой ответ в виде QR-кода, который смогут считывать надзорные органы при пересечении границы.

Сейчас в этом проекте участвуют Россия, Белоруссия и Армения в порядке эксперимента. По итогам эксперимента будет рассмотрен вопрос о распространении проекта на все пространство Евразийского союза.

Приложение доступно в AppStore и GooglePlay.

Россия Белоруссия Армения

Новости

Из поиска "Яндекса" удалили почти 12 млн "пиратских" ссылок

Пандемия коронавируса

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Рябков заявил, что США согласились продлить ДСНВ на условиях России

Пресненский суд попросят арестовать тиктокера за нападение на машину ФСБ на Трубной

Пандемия коронавируса

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку
Пандемия коронавируса

Всем таксистам и курьерам Москвы обещали прививку от COVID-19

Суд Петербурга арестовал экс-сенатора Сабадаша за хищение 100 млн руб

Суд Петербурга арестовал экс-сенатора Сабадаша за хищение 100 млн руб

Парламент РФ готов ратифицировать продление СНВ-3 в среду. Обобщение

Что произошло за день: вторник, 26 января

После несанкционированных акций в РФ возбудили 20 уголовных дел

После несанкционированных акций в РФ возбудили 20 уголовных дел
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');