Из поиска "Яндекса" удалили почти 12 млн "пиратских" ссылок

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили до 1 августа Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав, в рамках которого из поиска "Яндекса" уже удалили почти 12 млн ссылок на пиратский контент, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН) в среду.

Там уточнили, что срок его действия истекал 31 января 2021 года. "За время действия Меморандума из поисковой выдачи "Яндекса" удалено около 11,7 млн ссылок на пиратский контент. Это свидетельствует о том, что документ стал действенным инструментом защиты авторских прав в Российской Федерации", - заявили в РКН.

В развитие Меморандума, напомнили в ведомстве, разработан законопроект, который в настоящее время обсуждается с участием представителей отраслевого сообщества. "С принятием законопроекта отработанные за время действия Меморандума механизмы борьбы с пиратским контентом распространятся и на компании, не подписавшие этот документ", - отметили в РКН

Антипиратский меморандум

Меморандум о совместной борьбе с пиратством был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства между телеканалами холдинга "Газпром-медиа" и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео".

В соответствии с документом был создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ. Участники Меморандума: АО "Первый канал"; ФГУП "ВГТРК"; "СТС Медиа"; АО "Газпром-Медиа Холдинг"; АО "Национальная Медиа Группа"; Ассоциация продюсеров кино и телевидения; Ассоциация "Интернет-видео"; ООО "Яндекс"; Mail.ru Group; Rambler Group; ООО "ГПМ Партнер"; ООО "Руформ"; ООО "Кинопоиск"; Ассоциация анимационного кино.