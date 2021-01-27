Законопроект о продлении ДСНВ одобрил комитет Думы по международным делам

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам в среду единогласно рекомендовал Думе принять проект закона о ратификации Соглашения о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

Соответствующий документ (1101332-7) был внесен президентом РФ в Думу 26 января вечером. Законопроект предусматривает продление Договора на пять лет - до февраля 2026 года.

Договор СНВ-3 был подписан в Праге 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно пункту 2 статьи XIV Договора срок его действия составляет 10 лет.

Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ, говорится в документе.

Договор предусматривает, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ через семь лет после его вступления в силу (к 5 февраля 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать: 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ; 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду); 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.

Продление договора

Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россия и США примут такое решение. Российская сторона неоднократно предлагала США осуществить пролонгацию Договора, говорится в пояснительной записке.

В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет. 26 января 2021 года между Россией и США заключено Соглашение о продлении СНВ-3 в форме обмена нотами.

Продление Договора отвечает национальным интересам РФ, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, отмечается в документе.

Выигранное в результате пролонгации Договора время можно использовать для комплексных двусторонних переговоров о дальнейшем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, говорится в проекте закона.

Кроме того, продление Договора "благоприятно скажется на международной обстановке и подтвердит приверженность РФ выполнению обязательств согласно статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер".

Реализация Соглашения не потребует привлечения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям "Роскосмос" и "Росатом", указывается в проекте.

Рассмотрение в России

Госдума уже сегодня, в среду, рассмотрит данный вопрос на заседании первым номером в повестке, сообщили ранее "Интерфаксу" в нижней палате.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что "ратификация этого соглашения станет важнейшим историческим решением, которое позволит сохранить систему стратегической стабильности и ядерного сдерживания в мире".

В этот же день законопроект поступит на рассмотрение в Совет Федерации, сообщил ранее журналистам председатель комитета по международным делам Константин Косачев.