Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:20Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 100 270 535+548 263

Законопроект о продлении ДСНВ одобрил комитет Думы по международным делам

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам в среду единогласно рекомендовал Думе принять проект закона о ратификации Соглашения о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

Соответствующий документ (1101332-7) был внесен президентом РФ в Думу 26 января вечером. Законопроект предусматривает продление Договора на пять лет - до февраля 2026 года.

Договор СНВ-3 был подписан в Праге 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно пункту 2 статьи XIV Договора срок его действия составляет 10 лет.

В миреРябков заявил, что США согласились продлить ДСНВ на условиях РоссииЧитать подробнее

Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ, говорится в документе.

Договор предусматривает, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ через семь лет после его вступления в силу (к 5 февраля 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать: 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ; 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду); 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.

Продление договора

Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россия и США примут такое решение. Российская сторона неоднократно предлагала США осуществить пролонгацию Договора, говорится в пояснительной записке.

В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет. 26 января 2021 года между Россией и США заключено Соглашение о продлении СНВ-3 в форме обмена нотами.

Продление Договора отвечает национальным интересам РФ, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, отмечается в документе.

Выигранное в результате пролонгации Договора время можно использовать для комплексных двусторонних переговоров о дальнейшем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, говорится в проекте закона.

Кроме того, продление Договора "благоприятно скажется на международной обстановке и подтвердит приверженность РФ выполнению обязательств согласно статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер".

Реализация Соглашения не потребует привлечения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям "Роскосмос" и "Росатом", указывается в проекте.

Рассмотрение в России

Госдума уже сегодня, в среду, рассмотрит данный вопрос на заседании первым номером в повестке, сообщили ранее "Интерфаксу" в нижней палате.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что "ратификация этого соглашения станет важнейшим историческим решением, которое позволит сохранить систему стратегической стабильности и ядерного сдерживания в мире".

В этот же день законопроект поступит на рассмотрение в Совет Федерации, сообщил ранее журналистам председатель комитета по международным делам Константин Косачев.

Россия ДСНВ

Новости по теме

Новости

Из поиска "Яндекса" удалили почти 12 млн "пиратских" ссылок

Пандемия коронавируса

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Гражданам Белоруссии и Армении с отрицательным COVID-тестом разрешат въезд в РФ

Рябков заявил, что США согласились продлить ДСНВ на условиях России

Пресненский суд попросят арестовать тиктокера за нападение на машину ФСБ на Трубной

Пандемия коронавируса

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку
Пандемия коронавируса

Всем таксистам и курьерам Москвы обещали прививку от COVID-19

Суд Петербурга арестовал экс-сенатора Сабадаша за хищение 100 млн руб

Суд Петербурга арестовал экс-сенатора Сабадаша за хищение 100 млн руб

Парламент РФ готов ратифицировать продление СНВ-3 в среду. Обобщение

Что произошло за день: вторник, 26 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');