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Четверо военных-контрактников пострадали при обрушении навеса в Можайском районе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Можайском районе Подмосковья в воинской части открытый навес обрушился на людей, пострадали четверо военнослужащих по контракту, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Это произошло 27 января.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшие получили незначительные травмы - ушибы и ссадины. Их обследовали врачи, угрозы их здоровью нет.

"В воинской части в Можайске произошло обрушение кровли в курилке. Четыре человека пострадали", - сказал "Интерфаксу" ранее информированный источник. Он также отметил, что тяжелых пострадавших нет.

ЗВО Московская область

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