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В РФ начали серийно выпускать новое поколение корректируемых авиабомб

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов завершены, началось их серийное производство. Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"У нас очень серьезные подвижки в минувшем году по производству как раз корректируемых авиационных бомб серии КАБ. Как по их качеству, так и по количеству. Завершены испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов, - сказал Обносов в интервью, которое опубликовал еженедельник "Военно-промышленный курьер". Заключены долгосрочные контракты на их поставку в строевые части ВС РФ, добавил он.

По словам гендиректора, уже началось серийное производство этих авиационных средств поражения. Он отметил, что КТРВ в первую очередь нацелено на решение задач своего главного заказчика – Минобороны РФ.

Отвечая на вопрос о ходе испытаний перспективной КАБ-250 для истребителя пятого поколения Су-57, в частности, КАБ-250ЛГ-Э с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью, Обносов сказал: "Испытания самолета Су-57 с авиабомбами, разработанными АО "ГНПП "Регион", проходят в соответствии с утвержденной программой, в том числе с вышеупомянутыми изделиями". "Их успешность подтверждается фактом закупки Минобороны России серийной партии самолетов Су-57. На заключительной стадии испытаний находятся также новые УПАБ калибра 500 и 1500 килограммов с телевизионной головкой наведения", - отметил гендиректор КТРВ.

Тактическое ракетное вооружение КТРВ Борис Обносов

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