Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

Умер актер Юрий Лахин

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин скончался в Москве на 69-м году жизни, сообщил драматург Николай Коляда.

"Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме", - написал Коляда на своей странице в фейсбуке.

Е1.RU сообщает со ссылкой на актрису Ольгу Битюцкую, что Лахин переболел коронавирусом и попал в больницу с осложнениями.

Лахин родился 23 июля 1952 года. Работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре "Сатирикон". Лахин известен ролями в сериалах "Ликвидация", "Молодежка", "Вечный зов", "Громовы".

Юрий Лахин

Новости

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Пригожин задумал "размазать" Facebook в суде за блокировку его страниц

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика активностью НАТО

Из поиска "Яндекса" удалили почти 12 млн "пиратских" ссылок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');