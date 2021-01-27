Умер актер Юрий Лахин

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин скончался в Москве на 69-м году жизни, сообщил драматург Николай Коляда.

"Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме", - написал Коляда на своей странице в фейсбуке.

Е1.RU сообщает со ссылкой на актрису Ольгу Битюцкую, что Лахин переболел коронавирусом и попал в больницу с осложнениями.

Лахин родился 23 июля 1952 года. Работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре "Сатирикон". Лахин известен ролями в сериалах "Ликвидация", "Молодежка", "Вечный зов", "Громовы".