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В Кузбассе в лесу нашли нарколабораторию в теплой палатке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Кемеровские полицейские обнаружили в лесу близ поселка Новый городок утепленную палатку с нарколабораторией, на подходах к палатке были оборудованы ловушки. С поличным были задержаны двое подозреваемых, сообщили в пресс-службе МВД.

В палатке сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли канистры с реагентами и прекурсорами, лабораторное оборудование, генератор, противогазы и перчатки. Среди деревьев они в снегу нашли тайник, в котором, как затем показала экспертиза, было больше восьми килограммов мефедрона.

Организатором лаборатории следствие считает 24-летнего местного жителя. Для своей всепогодной лаборатории он выбрал безлюдную местность. К работе он привлек знакомого. Готовый наркотик они расфасовывали в комнате общежития, которую арендовали, считают в МВД.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на производство и сбыт наркотиков, подозреваемые арестованы.

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