Адвокат из Китая арестован в Петербурге за похищение соотечественников и разбой

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу адвоката Балтийской коллегии адвокатов Хуэя Вана, обвиняемого в похищении людей и разбое, сообщила в среду объединённая пресс-служба судов города.

Арест продлится два месяца.

Ван не признал вину и попросил у суда назначить ему домашний арест. На заседании ему помогали пять адвокатов и один переводчик.

Накануне были задержаны пять граждан КНР. По версии следствия, под предлогом возвращения вымышленного долга они подкараулили на Наличной улице своих соотечественников, студентов петербургских вузов, избили, похитили имущество и насильно поместили в автомобиль, где требовали 100 тысяч китайских юаней. Применяя к студентам физическую силу и отобрав оставшееся имущество, преступники вывезли их в неустановленный следствием ресторан, откуда потерпевшим удалось сбежать.

Пока неизвестно, какую меру пресечения установили для других задержанных.

По версии оперативников, фигуранты могут быть участниками этнической преступной группировки численностью в два десятка человек.

Предположительно, члены ОПГ занимались в Петербурге разбоями, "крышеванием" туристических фирм, незаконным оборотом наркотиков, драгоценностей и оружия, похищали людей, организовали занятия проституцией и вели нелегальный бизнес.

Установлено, что участники группировки создали на улице Кораблестроителей закрытый клуб для соотечественников, на базе которого оказывали землякам юридическую помощь. В этом клубе они незаконно удерживали и избивали людей, проводили азартные игры и оказывали услуги интимного характера.

В квартирах фигурантов обнаружены детские вещи и документы на детей, однако самих малышей в помещениях не было. Происхождение детских вещей выясняется.