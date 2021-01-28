Отбор газа из хранилищ РФ уже превысил уровень прошлой зимы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) на территории России в сезоне 2020/2021 года уже превысил результат за весь предыдущий сезон, следует из данных, опубликованных ООО "Газпром ПХГ".

"По данным производственно-диспетчерского управления ООО "Газпром ПХГ", сейчас из хранилищ уже отобрано более 35 млрд куб. м газа. Для сравнения, годом ранее за аналогичный промежуток времени показатель был меньше на 15,7 миллиарда кубометров", - сообщает свежий номер газеты "Вестник". В статье содержится отсылка, что данные приводятся на конец января ("завершается январь").

За весь зимний сезон 2019-2020 годов отбор составил 32,608 млрд куб. м, сообщается в справочнике "Газпром" в цифрах".

По данным СО "ЦДУ ЕЭС", в январе 2020 года в России средняя температура воздуха была примерно на 7 градусов Цельсия ниже, чем год назад.

Производственные мощности объектов хранения "Газпром ПХГ" "позволяют в настоящем осенне-зимнем периоде компенсировать всю дополнительную потребность Единой системы газоснабжения" в топливе. "Отбор газа будет продолжаться вплоть до завершения отопительного периода в регионах РФ", - также комментирует корпоративное издание.