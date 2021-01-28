Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

Отбор газа из хранилищ РФ уже превысил уровень прошлой зимы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) на территории России в сезоне 2020/2021 года уже превысил результат за весь предыдущий сезон, следует из данных, опубликованных ООО "Газпром ПХГ".

"По данным производственно-диспетчерского управления ООО "Газпром ПХГ", сейчас из хранилищ уже отобрано более 35 млрд куб. м газа. Для сравнения, годом ранее за аналогичный промежуток времени показатель был меньше на 15,7 миллиарда кубометров", - сообщает свежий номер газеты "Вестник". В статье содержится отсылка, что данные приводятся на конец января ("завершается январь").

За весь зимний сезон 2019-2020 годов отбор составил 32,608 млрд куб. м, сообщается в справочнике "Газпром" в цифрах".

По данным СО "ЦДУ ЕЭС", в январе 2020 года в России средняя температура воздуха была примерно на 7 градусов Цельсия ниже, чем год назад.

Производственные мощности объектов хранения "Газпром ПХГ" "позволяют в настоящем осенне-зимнем периоде компенсировать всю дополнительную потребность Единой системы газоснабжения" в топливе. "Отбор газа будет продолжаться вплоть до завершения отопительного периода в регионах РФ", - также комментирует корпоративное издание.

Газпром ПХГ

Новости

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации

Кремль заявил о многочисленных нарушениях закона на акциях 23 января

Кремль заявил о многочисленных нарушениях закона на акциях 23 января
Пандемия коронавируса

В Башкирии "антиковидные паспорта" не отменят, но переименуют

В Башкирии "антиковидные паспорта" не отменят, но переименуют

Омбудсмен Петербурга счел неправомерными действия полиции 23 января

Омбудсмен Петербурга счел неправомерными действия полиции 23 января

В России суточный прирост случаев COVID-19 превысил 19 тысяч

В России суточный прирост случаев COVID-19 превысил 19 тысяч

СКР возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова

Курс доллара поднялся выше 76 рублей

Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве

Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве

Прокуроры хотят вернуть под следствие фигуранта "списка Титова"

Психиатры объяснили госпитализацию шамана Габышева отказом от лечения

Психиатры объяснили госпитализацию шамана Габышева отказом от лечения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');