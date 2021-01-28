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ПФР предупредил, что помочь с повышением пенсии предлагают аферисты

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленинградской области активизировались мошенники, которые от имени юридических фирм предлагают пенсионерам помочь составить заявления в Пенсионный фонд России об увеличении или перерасчете пенсий, рассказал журналистам замруководителя отделения регионального ПФР Сергей Андрианов.

"Эти обращения многостраничные, содержат выдержки из законов, но минимальное количество персональных данных получателя. То есть работа проводится мизерная, но тем не менее за нее берутся десятки, а то и сотни тысяч рублей. (...) Хотелось бы обратить внимание, что к положительным результатам эти обращения не приводят, все равно проводятся контрольные мероприятия", - отметил топ-менеджер.

По его словам, в 2020 году пенсионеры в регионе подали больше 1000 обращений, составленных такими организациями, хотя можно было просто написать в территориальный Пенсионный фонд по почте или онлайн. Андриаанов призвал не прибегать к услугам третьих лиц.

ПФР Сергей Андрианов Москва Ленинградская область

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