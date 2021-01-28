Россиянка получила 9 лет колонии за наркоторговлю в Белоруссии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вышневолоцкой районный суд Тверской области признал местную жительницу виновной в наркоторговле на территории Белоруссии и приговорил к 9 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Суд установил, что россиянка продала в Витебске 0,85 г героина за 300 тыс. белорусских рублей. В Могилева она продала 0,801 г метадона за 2 млн белорусских рублей, говорится в сообщении.

После этого она скрылась от правоохранительных органов в России. Ее действия в Белоруссии были квалифицированы по статье "Незаконные хранение и сбыт наркотических средств" белорусского УК.

В июле 2019 года дело было направлено в Россию в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело по п."б" ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).